تقمّص دور الأب.. طفل عراقي يخطف قلوب المتابعين بلطافته وشاربه (فيديو)

حظي مقطع فيديو لطفل عراقي يؤدي دور الأب في أحد دور الحضانة بالعاصمة العراقية بغداد، بتفاعل كبير بسبب اللطافة التي بدت على أدائه وشاربه المستعار الذي يبدو حقيقيا.

وفي المقطع المتداول على "يوتيوب"، تظهر معلمة لغة إنجليزية جعلت الأطفال يؤدون دور الأهل، وتبيّن أن الفيديو تم تصويره في روضة "قصر الزهور" بالعاصمة بغداد وذلك خلال إحدى الحصص التدريسية لمادة اللغة الإنجليزية.

المصدر: نسمة TV