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شاهد.. فيديو لتصرفات وزير عراقي تثير الانتقادات

أخبار العالم العربي

شاهد.. فيديو لتصرفات وزير عراقي تثير الانتقادات
RT
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أثار مقطع فيديو لوزير التجارة العراقي أثير الغريري موجة من الجدل والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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فقد ظهر الوزير وهو ينادي على مواطن كهل ستيني، بطريقة وصفها الناشطون بالإستعلائية والفوقية.

وبدا الوزير في مقطع الفيديو يقول للمواطن "إيش عندك، تعال تعال يمي. عيب، جيبلي ياه".

وجاء ذلك، خلال زيارة مفاجئة للوزير إلى محافظة كركوك شمال العراق، حيث بدا المواطن يشتكي من تأخر الدوائر التابعة لوزارة التجارة في إنجاز معاملته.

وأثارت طريقة الوزير، غضب الناشطين الذين وصفوه بالمتكبر، وقالوا للوزير إنه مهما علا منصبك فإنك تبقى خادما للشعب.

من الجدير ذكره، أن وزير التجارة كان زار كركوك السبت، حيث اطلع من المحافظ راكان سعيد الجبوري، على عمليات تسويق محصول القمح بمراكز الاستلام في المحافظة.

المصدر: RT

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