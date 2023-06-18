شاهد.. فيديو لتصرفات وزير عراقي تثير الانتقادات

أثار مقطع فيديو لوزير التجارة العراقي أثير الغريري موجة من الجدل والانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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فقد ظهر الوزير وهو ينادي على مواطن كهل ستيني، بطريقة وصفها الناشطون بالإستعلائية والفوقية.

وبدا الوزير في مقطع الفيديو يقول للمواطن "إيش عندك، تعال تعال يمي. عيب، جيبلي ياه".

وجاء ذلك، خلال زيارة مفاجئة للوزير إلى محافظة كركوك شمال العراق، حيث بدا المواطن يشتكي من تأخر الدوائر التابعة لوزارة التجارة في إنجاز معاملته.

وأثارت طريقة الوزير، غضب الناشطين الذين وصفوه بالمتكبر، وقالوا للوزير إنه مهما علا منصبك فإنك تبقى خادما للشعب.

#العراق

وزير التجارة العراقي في زيارة إلى محافظة كركوك ويتعامل مع المواطنين بأسلوب غير حضاري.



مهما كان منصبك تبقى خادم لهذا المواطن *** pic.twitter.com/ebJ1uYYbjz — Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa9x3w6y8r) June 17, 2023

من منطق الاستعلاء والتكبر يتعامل المسؤول العراقي مع المواطن صاحب السلطة بحسب ادعاء المسؤولين #العراقhttps://t.co/wQHabh5KD1 — أحمد علي (@APress76) June 18, 2023

من الجدير ذكره، أن وزير التجارة كان زار كركوك السبت، حيث اطلع من المحافظ راكان سعيد الجبوري، على عمليات تسويق محصول القمح بمراكز الاستلام في المحافظة.

المصدر: RT