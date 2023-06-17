القاهرة: عصابات الهجرة غير الشرعية تبدع في خلق وسائل الهجرة

قالت السفيرة المصرية نائلة جبر، إن تجار الموت يبدعون في كل مرة في خلق القنوات والوسائل اللازمة لضمان انطلاق رحلات الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت جبر وهي رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، خلال حديث متلفز، أن حيل السماسرة والعصابات الخاصة بالجريمة المنظمة كثيرة ومتنوعة، كما أنهم يبدعون في كل مرة باستحداث وسائل التهريب، وتحديدا إلى منطقة البلقان ووسط المتوسط التي تعتبر نقاطا ساخنة لتنفيذ تلك الحيل من خلال هجرة الشباب، إما بحجة الدراسة أو المشاركة في المنافسات الرياضية وحتى العلاج.

وأكدت أن حل هذه المعضلة لا يترتب على الوعي بالوسائل وحدها، بل بإقناع الأهالي أولا والشباب بضرورة التعامل بعقلانية وموضوعية مع بريق ودعايات عصابات الهجرة غير الشرعية.

وشددت على ضرورة تغليظ العقوبات بهذا الصدد، مؤكدة أن السلطات المصرية شددت العقوبات بحق أي فرد يتورط في مسألة الهجرة غير الشرعية، كما تعمل على نشر الوعي بهذا المعضلة في مختلف الحافظات.

وكشفت جبر عن أهم المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وهي: الدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والفيوم، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تحاول تركيز مشروعاتها في هذه المناطق لتوفر فرص العمل لمواطنيها.

جاء ذلك تعليقا على حادث مركب الهجرة الذي غرق قبالة السواحل اليونانية نهاية الأسبوع الماضي، وكان على متنه ما يقارب الـ 450-700 فرد من مختلف الجنسيات بينهم مصريون.

المصدر وسائل إعلام مصرية