العراق.. "الحشد الشعبي" يعلن القضاء على إرهابي في نينوى

أعلن "الحشد الشعبي" في العراق يوم السبت، القضاء على أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن خلية الإعلام الأمني أن قوات الحشد الشعبي تمكنت من إلقاء القبض على ما يسمى بـ"عسكري ولاية نينوى" بتنظيم "داعش".

وقال بيان لخلية الإعلام الأمني في بيان: "بجهد استخباري ومتابعة دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، تمكنت مفارز المديرية العامة للمعلومات في معاونية الاستخبارات والمعلومات بهيئة الحشد الشعبي محافظة نينوى، من إلقاء القبض على المتهم (أ. م. ص.) في مدينة الموصل".

وأضافت أن الإرهابي عمل عسكريا فيما يسمى "ولاية نينوى".

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه لينال جزاءه العادل.

ودعت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي للإبلاغ عن جميع العناصر الإرهابية المنهزمة وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات عبر الخط الساخن 481، مؤكدة أن هوية المتصل ستبقى طي الكتمان.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية