مفتي مصر الأسبق: محمد مرسي رفض التمديد لي مفتيا للجمهورية وقال على جثتي (فيديو)

وجه مفتي مصر الأسبق علي جمعة، رسالة إلى سيف عبد الفتاح أحد أقطاب الإخوان في حكم محمد مرسي، دعاه فيها "للتوبة لأنه يعرف أن ما يفعله الإخوان مخالف للشريعة".

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وقال علي جمعة خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الجمعة: "أقول لسيف عبد الفتاح، تب إلى الله لأنك تعرف أن ما يفعله الإخوان مخالف للشريعة".

وأضاف علي جمعة: "محمد مرسي رفض التمديد لي مفتيا للجمهورية وقال "على جثتي".

وواصل حديثه: "أحد العلماء الأزهريين العراقيين سألني عن سبب عدم تعاوني مع جماعة الإخوان، فأجبت أنني لا يعنيني الإخوان ولكن كل ما يهمني هي مصر، أي حاجة في مصلحة مصر، أنا خدام، فأخبرني أنه أبلغ الجماعة الإرهابية بذلك، وقالي لي، عندما يتواصلوا معك لا ترفض وأخبرته أني شخص محب لهذه الدولة، ولدي تعلق شديد بالوطن".

المصدر: "صدى البلد" المصري