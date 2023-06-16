الإمارات ترفع قريبا الحظر عن تأشيرات اللبنانيين

أعلن مسؤول إماراتي، أن سلطات البلاد سترفع خلال الأيام المقبلة حظرا مؤقتا على منح تأشيرات دخول للمواطنين اللبنانيين.

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ونقلت "رويترز" الخميس عن المسؤول الذي لم تكشف عن هويته قوله، إن القيود المؤقتة ترجع لمخاوف أمنية، موضحا أن تلك القيود تخضع لمراجعة مستمرة، وأنها سترفع عن فئات محددة من التأشيرات خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، قال وكيلا سفر في لبنان، إنهما غير قادرين على طلب تأشيرات لدخول اللبنانيين إلى الإمارات من خلال النظام المعتاد عبر الإنترنت، ولم يتلقيا أي تعليمات أو تغييرات جديدة بشأن اشتراطات الدخول.

وأضاف أحد الوكيلين أنه في الحالات السابقة، حينما علقت الإمارات منح التأشيرات، كان القرار نتيجة لحظر تقني على طلب التأشيرات من دون صدور تعليمات رسمية، مثلما هي الحال الآن.

وسبق للإمارات أن اتخذت إجراءات مشددة بشأن سفر اللبنانيين إلى أراضيها لأسباب سياسية وأمنية، كما منعت مواطنيها في بعض الأحيان من السفر إلى الأراضي اللبنانية، وعمدت إلى تخفيض عدد أفراد بعثتها الدبلوماسية في لبنان.

وأواخر الشهر الماضي، قال لبنان إنه تبلغ رسميا من الإمارات بالإفراج عن مواطنيه المحتجزين كافة لدى الدولة الخليجية منذ مارس الماضي.

المصدر: رويترز+ الخليج أونلاين