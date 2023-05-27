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لبنان يتبلغ نبأ الإفراج تباعا عن مواطنيه العشرة الموقوفين في الإمارات

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لبنان يتبلغ نبأ الإفراج تباعا عن مواطنيه العشرة الموقوفين في الإمارات
AFP
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أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم السبت أنها تبلغت من أبو ظبي نبأ الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين العشرة الذين أوقفوا في الإمارات منذ حوالي شهرين، تباعا.

وفي بيان لها، قالت الوزارة: "تبلغت وزارة الخارجية والمغتربين من سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد شهاب دندن، نبأ الإفراج عن كافة الموقوفين اللبنانيين العشرة تباعاً الذين أوقفوا في دولة الإمارات منذ حوالي شهرين".

وأضاف البيان: "يتوجه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب بالشكر لتجاوب وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وجميع السلطات الاماراتية المعنية على تعاونهم لمعالجة هذا الموضوع".

وأضاف: "كما تحرص الوزارة على أواصر العلاقات الأخوية المتينة بين لبنان والامارات لما فيه خير بلدينا وشعبينا".

وفي 15 مايو، نظم أهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون الإماراتية وقفة أمام وزارة الخارجية اللبنانية للمطالبة بتحرك المسؤولين للإفراج عن أبنائهم الموقوفين بعد إعلان وفاة الموقوف غازي عز الدين.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية

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