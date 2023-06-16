مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة: تطوير علاقاتنا مع مصر سيكون له تأثير إيجابي

أعلن رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، محمد حسين سلطاني فر، أن تطوير العلاقات بين إيران ومصر سيكون له تأثير إيجابي ومهم جدا على العلاقات الإيرانية العربية.

وقال سلطاني فر في تصريح لوكالة "فارس"، يوم الخميس، في معرض حديثه عن التقارب بين طهران والقاهرة: "إذا أردنا إلقاء نظرة موجزة على موقع ومكانة طهران والقاهرة ودراسة تأثير هذين البلدين في تطورات المنطقة، فسنصل بلا شك إلى نتيجة مفادها أنه إذا حدث هذا التقارب وتطورت العلاقات بين البلدين، سنرى له تأثيرا إيجابيا ومهما للغاية على العلاقات الإيرانية العربية، أولا، وعلى التطورات في المنطقة، وخاصة فلسطين، ثانيا".

وتابع: "لا شك أن الاتفاق بين إيران والسعودية كان وسيكون له تاثير في خلق بيئة مناسبة للعلاقات العربية الإيرانية، وبالنظر إلى دور ومكانة القاهرة وطهران، لا يمكننا القول إن هذا التفاهم هو مثل التفاهم بين طهران والرياض ويمكننا الادعاء بتأثره منه لكن لا يمكننا القول إنه يأتي في سياق ذات التفاهم".

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وردا على سؤال ما إذا كان يفترض متابعة العلاقات بين القاهرة وطهران والارتقاء بها إلى مستوى السفير، قال سلطاني فر، إن "ما يدور الآن في مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والمفاوضات الجارية هو اتفاق البلدين على رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى السفراء".

وأضاف: "حاليا، لدينا علاقات سياسية مع مصر على مستوى مكتب رعاية المصالح في طهران والقاهرة، ونحاول رفع هذا المستوى من العلاقات السياسية إلى مستوى السفراء".

وأكد سلطاني فر: "مما لا شك فيه أن التقارب بين إيران ومصر، بالنظر إلى مواقف ووجهات نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال، سنشهد بلا شك قواسم مشتركة يمكن أن تكون فعالة في حل أزمة القضية الفلسطينية".

المصدر: وكالة "فارس"