الخارجية الإيرانية: نرحب باستئناف العلاقات مع مصر حال رغبتها

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن الحكومة الإيرانية تضع دول الجوار والمنطقة ضمن أولويات بلاده، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق على مصر أيضا.

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وتابع خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين "في حال أرادت الحكومة المصرية استئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نرحب بذلك".

وبشأن العلاقات الإيرانية المصرية أوضح "لقد تم بالفعل الإعلان عن الموقف الواضح للحكومة والجهاز الدبلوماسي وعرضت القيادة وجهات نظرها في الاجتماع مع سلطان عمان. تطوير العلاقات مع الدول الإسلامية في المنطقة من أولوياتنا. وبالنسبة لمصر، إذا كانت الحكومة المصرية ترغب في استئناف العلاقات مع إيران، فإننا نرحب بها أيضا".

وأشار إلى أن العلاقات مع ليبيا أمر مهم وتم اختيار السفير الإيراني لإيفاده إلى ليبيا، وعبر عن أمله استئناف أعمال سفارة بلاده في طرابلس قريبا وشدد على أولويتها.

المصدر: RT