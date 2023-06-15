مصر.. نجل شقيق العندليب الأسمر يكشف تفاصيل مثيرة عن فتح قبر عمه بعد 46 عاما على دفنه

كشف محمد شبانة ابن شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، تفاصيل فتح قبر عمه لنقل رفاته بعد تسرب المياه إلى المقابر المجاورة.

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وقال محمد شبانة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" على قناة "الحدث اليوم"، "بعد فتح قبر الراحل فوجئنا بجثمانه كما هو لم يتحلل، وهللنا الله أكبر ومشاء الله، والناس قالولي ما دام حاجة حلوة قولها".

في سياق منفصل، فتح محمد شبانة ابن شقيق العندليب عبد الحليم حافظ، النار على المنتج محسن جابر، بسبب استخدامه أغاني الفنان عبد الحليم حافظ من خلال شركته "مزيكا جروب" وتحويلها إلى أغاني مهرجانات من بينها مهرجان "حبيبها".

وصرح محمد شبانة بأن ذلك ييعد إساءة كبيرة جدا للعندليب الأسمر، مشددا على أنه سيقاضي المنتج محسن جابر.

يذكر أن العندليب ولد في 1 يونيو عام 1929 وتوفى في 30 مارس 1977.

المصدر: موقع "مصر تايمز"