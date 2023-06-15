مصر تعلن تدشين مشروع عربي كبير يضرب طموحات إسرائيل

أعلن وزير النقل المصري كامل الوزير، عن تدشين خط "التجارة العربي"، وذلك بالتعاون مع كل من الأردن والعراق، عن طريق الموانئ المصرية.

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وقال خلال كلمته بافتتاح محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "عملنا بروتوكول تعاون بنعمل خط "التجارة العربي" لنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، عن طريق النقل البري إلى منطقة العقبة وإحنا من منطقة العقبة إلى طابا عن طريق عبارات وذلك من أجل تعظيم الموانئ وحركة التجارة".

وأكد الوزير أنه "تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية، والقوات المسلحة لتعظيم التجارة والموانئ وخدمة أشقائنا في منطقة الخليج العربي وخاصة الأردن والعراق لنقل صادراتهم للعالم عن طريق الموانئ المصرية".

وأضاف أن خط التجارة العربي يستهدف نقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، بريا وباستخدام السكك الحديد إلى منطقة العقبة.

وأوضح أن شركة الجسر العربي للملاحة تنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، من العقبة إلى طابا ونويبع باستخدام عبارات شركة مملوكة لـ مصر والأردن والعراق.

ولفت إلى أن الخط يساهم في انتقال الصادرات الأردنية والعراقية إلى أمريكا وكل دول أوروبا، معلنا الاتفاق مع الشركاء في شركة cma على النقل بنظام الفراغات، على المراكب التي تأتي لمنطقة بورسعيد.

وأشار إلى التنسيق مع كل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، مضيفا: "نتحرك من طريق عرضي 1؛ إما ندخل على شرق بورسعيد أو نمر عبر الأنفاق والعبور لغرب بورسعيد".

وأكد أهمية الخط في التعظيم من التجارة والموانئ على البحر المتوسط والربط بين البحرين، وخدمة الأشقاء في دول الخليج العربي والأردن والعراق، ونقل كل صادرات الأردن والعراق من خلال الموانئ المصرية لكل دول أوروبا.

وتعمل مصر على إعادة فكرة مد خط سكك حديدية جديد يربط بين العريش وطابا وشرق بورسعيد، وسوف يساعد في تسهيل عمليات نقل البضائع.

وسيوجه هذا المشروع ضربة قوية لمشروع القطار الإسرائيلي السريع لربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر ميناء إيلات.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن مشروع الحكومة الإسرائيلية الطموح، الذي تم تضمينه في الاتفاقات الائتلافية الحكومية سيكلف حوالي 25 مليار شيكل، تضمن ميزانية بناء الخط، الذي يجب أن يتصل بالقطار الذي سيمر عبر بلدان أخرى، ستأتي من "الاتفاقيات الدولية".

وقال محرر الصحيفة العبرية لشؤون النقل والمواصلات روي روبنشتاين، إن إنشاء خط من بيت شان إلى إيلات للقطارات بسرعة 250 كم / ساعة سيكون خطوة إيجابية للغاية للاقتصاد الإسرائيلي ومنافس قوي لمشروعات الدول المجاورة.

وأشار إلى أنه قبل أسبوعين، اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرة المواصلات ميري ريجيف على مسار القطار المخطط، والذي تم التوقيع على الاتفاقية كجزء منه، لافتا إلى أن ميزانية بناء الخط - حوالي 25 مليار شيكل - حسب توقعات الحكومة ، ستأتي من اتفاقيات دولية واستثمارات عربية وأجنبية مع عدة دول بسبب ربط المسار بـ "خط قطار السلام" ، الذي سينتقل من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر دول أخرى حتى الوصول إلى إسرائيل.

المصدر: وسائل إعلام مصرية