الكويت توقف 3 حراس أمن مصريين

تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية الكويتية من ضبط ثلاثة وافدين مصريين، يعملون حراس أمن بمستشفى الجهراء بتهمة تزوير البصمة لمصلحة ممرضين وموظفين.

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وفي التفاصيل التي كشفها مصدر أمني لـ"القبس"، فإن "معلومات وردت إلى رجال المباحث تفيد بأن 3 حراس أمن لديهم "بصمات سيليكون" تخص موظفين وممرضين يعملون بالمستشفى، ويقومون بالتبصيم لهم مقابل 10 دنانير شهريا عن الموظف الواحد".

وأضاف المصدر: "إنه بعد مراقبة الحراس الثلاثة تم ضبطهم وهم يقومون بتحضير عدد من الموظفين عن طريق بصمة سيلكون وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على 40 بصمة سيليكون تخص بعض الموظفين والممرضين والممرضات، واعترف المتهمون بأنهم يبصمون للموظفين الذين لا يحضرون بمقابل مادي".

وأضاف المصدر إنه جار استدعاء كل موظف "ضبطت له بصمة سيليكون" بحوزة المتهمين الثلاثة، للتحقيق معهم، وسيحال جميع المتهمين إلى النيابة العامة.

المصدر: صحيفة القبس الكويتية