مصر تعلن دخول كمية ضخمة من الذهب للبلاد

كشف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن كميات ضخمة من الذهب دخلت البلاد مؤخرا عن طريق المصريين بالخارج.

وقال إن "قرار رئيس الوزراء المصري بالإعفاء الجمركي للذهب الوارد بصحبة الركاب القادمين من الخارج، ساهم في ضبط الأسواق، واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار اتساقا مع الأسعار العالمية، حيث أدى إلى زيادة الكميات المعروضة في مواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، كما ساهم أيضًا في الحد من محاولات التهرب الجمركي بمختلف المنافذ الجمركية".



وأضاف، خلال مداخلته الهاتفية على قناة on، أن "إجمالي غرامات الذهب التي وصلت بصحبة الركاب القادمين من الخارج إلى 215 كيلو غراما خلال ساعات وهو مؤشر جيد".

وقال إن "هذا يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم، وتم تحقيق رغبات الشعب في توفير آلية ادخار".

وأوضح أن "غالبية القادم عبارة عن سبائك ذهب ومعظمها عيار 24 غراما بنسبة 80% والنسبة الأقل للمشغولات الذهبية وفيه ناس بتجيب معاها كيلو و2 كيلو ذهب سبائك بعد إعفاء السبائك من الضريبة، مشددا على أن الذهب يمثل غطاء نقديا مهما واحتياطيا بحوزة الناس داخل البلاد".

وتابع: يبقى المهم ليس الرقم لكن أهداف القرار وهو تحقيق استقرار السوق وانضباط الأسعار والقضاء على ظاهرة التهريب وبالفعل حدث.

المصدر : المصري اليوم