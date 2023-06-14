الكويت تؤكد دعمها للمبادرة المغربية بشأن "الحكم الذاتي في الصحراء"

أكدت الكويت دعم المبادرة المغربية بشأن "الحكم الذاتي في الصحراء"، لما تشكله من "خيار بناء يهدف للتوصل الى حل مقبول بين جميع الأطراف مع التأكيد على ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب".

وفي بيان له أمام اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء "الاستعمار في البند الخاص بالصحراء"، لفت القائم بالأعمال بالإنابة لوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار فيصل العنزي إلى الموقف الخليجي الموحد تجاه مسألة الصحراء.

وأعرب عن الأمل برؤية الحل إزاء هذه المسألة في القريب العاجل لتنعم على أثره المنطقة بالأمن والاستقرار، مجددا دعم دولة الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بإشراف كل من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه والتي يسرت انعقاد اجتماعي الطاولة المستديرة للأطراف المعنية بقضية الصحراء في ديسمبر 2018 ومارس 2019.

ورحب العنزي بمشاركة كل من المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو" في هذين الاجتماعين امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيدا بالروح الإيجابية التي سادت الاجتماعين الراميين إلى إيجاد حل سياسي مقبول من كافة الأطراف المعنية بشأن قضية الصحراء.

المصدر: "القبس"