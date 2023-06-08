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هسبريس: رئيس الكنيست الإسرائيلي يعترف بـ"مغربية الصحراء"

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هسبريس: رئيس الكنيست الإسرائيلي يعترف بـ
AFP
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أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، المتواجد حاليا في الرباط، اعترف بـ"مغربية الصحراء".

وحسب الموقع فإنه خلال تصريح رسمي في ندوة صحفية أعقبت لقاء جمع أوحانا مع رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس في الرباط، قال أوحانا "الصحراء مغربية.. أنا سعيد وهذا نهار كبير، تبارك الله عليك الملك محمد السادس، تبارك الله عليك رئيس مجلس النواب".

وأضاف: "أنا على يقين بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعترف قريبا بسيادة المغرب على صحرائه".

كما أهدى أوحانا نظيره المغربي أصغر نسخة من القرآن في العالم ويبلغ عدد جروفه 320 ألف حرف، تمت طباعتها من خلال تقنية نانو- إسرائيلية، بحجم 4.7 ملمتر وسمك صغير جدا بلغ 500 ميكرون. 

المصدر: "هسبريس" + i24 news

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