هسبريس: رئيس الكنيست الإسرائيلي يعترف بـ"مغربية الصحراء"

أفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، المتواجد حاليا في الرباط، اعترف بـ"مغربية الصحراء".

وحسب الموقع فإنه خلال تصريح رسمي في ندوة صحفية أعقبت لقاء جمع أوحانا مع رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس في الرباط، قال أوحانا "الصحراء مغربية.. أنا سعيد وهذا نهار كبير، تبارك الله عليك الملك محمد السادس، تبارك الله عليك رئيس مجلس النواب".

اعترف رئيس “الكنسيت” الإسرائيلي أمير أوحانا بمغربية الصحراء، وجاء ذلك من خلال تصريح رسمي في ندوة صحفية أعقبت لقاء جمعه مع رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي، اليوم الخميس في الرباط.

وقال أوحانا في بداية تصريحه أمام الصحفيين: “الصحراء مغربية، و أنا سعيد وهذا نهار كبير،… pic.twitter.com/JFf0qv1RHk — Hespress هسبريس (@hespress) June 8, 2023

وأضاف: "أنا على يقين بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعترف قريبا بسيادة المغرب على صحرائه".

كما أهدى أوحانا نظيره المغربي أصغر نسخة من القرآن في العالم ويبلغ عدد جروفه 320 ألف حرف، تمت طباعتها من خلال تقنية نانو- إسرائيلية، بحجم 4.7 ملمتر وسمك صغير جدا بلغ 500 ميكرون.

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בעוד זמן קצר אפגוש את נשיא הפרלמנט המרוקאי ראשיד טלבי אל עלמי, שבהזמנתו הפך את הביקור להיסטורי, משום שזו תהיה הפעם הראשונה שיו"ר כנסת יערוך ביקור רשמי בפרלמנט של מדינה מוסלמית.



לרגל המעמד, בחרתי להעניק למארחי מתנה יוצאת דופן… pic.twitter.com/KmSJBzQJPh — Amir Ohana - אמיר אוחנה (@AmirOhana) June 8, 2023

المصدر: "هسبريس" + i24 news