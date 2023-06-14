تبون يدشن نصبا تذكاريا للقائد عبد القادر الجزائري في موسكو (فيديو)

دشن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، نصبا تذكاريا لمؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر، في مدينة موسكو الروسية.

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وكتب على النصب التذكاري "ساحة الأمير عبد القادر الجزائري (1883-1808) بطل وطني ومؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، فارس من وسام النصر الأبيض الروسي، نظير دوره في حماية أعضاء القنصلية الروسية في دمشق سنة 1860، دشن في جوان 2023".

وفي تصريح لـRT، قال الرئيس الجزائري إن العلاقات بين بلاده وروسيا عريقة ومتجذرة في التاريخ لأكثر من 60 عاما، مؤكدا على أن نصب الأمير عبد القادر في ساحة العاصمة موسكو هو أكبر دليل على الصداقة بين شعبي البلدين.

ووصل الرئيس الجزائري مساء الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

المصدر: RT