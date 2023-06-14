تبون يؤكد استعداد بلاده لتعزيز الشراكة مع موسكو ويدعو لفتح بنوك روسية في الجزائر

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء، استعداد بلاده لمزيد من تعزيز التعاون وتطوير الشراكة مع روسيا، كما دعا لتدارك الوقت وما فات من فرص للتعاون.

ودعا الرئيس الجزائري في كلمة ألقاها على هاشم منتدى رجال الأعمال لروسيا والجزائر في موسكو، لفتح بنوك روسية في الجزائر، وأكد على تبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثمار في الجزائر.

وقال تبون إن الصناعات الغذائية والحيوية والطبية من أبرز مجالات التعاون بين البلدن.

وأوضح أن الجزائر مقبلة على خطة اقتصادية مستقبلية قائمة على الانفتاح على الاقتصادات الأخرى.

وقال تبون إن الجزائر التي انطلقت في برنامج انعاش اقتصادي متعدد الأبعاد، وأدرجت في أولوياتها مراجعة المنظومة القانونية الخاصة بالاستثمار بهدف توفير بيئة أعمال ملائمة، وتبسيط الإجراءات لتسهيل الاستثمار وتكريس التوجه نحو التحول التكنولوجي والرقمة والاقتصاد المعرفي.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مصادر أنه من المقرر أن يبحث الوفدان الروسي والجزائري التعاون في عدد من المجالات مثل الطب والزراعة والسياحة والطاقة والأمن السيبراني.

ووصل الرئيس الجزائري مساء الأربعاء، للعاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: RT