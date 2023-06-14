بسبب الحرارة الشديدة.. الإمارات تحظر العمل وقت الظهيرة

دخل قرار تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة في الإمارات، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ، مع تسجيل درجات حرارة بلغت 50% درجة مئوية.

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وقررت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة 12:30 ظهرا وحتى الثالثة من بعد الظهر يوميا، إلى 15 سبتمبر من العام الجاري.

ويأتي تطبيق الحظر عملا بالقرار الوزاري رقم (44) لسنة 2022، بشأن الصحة والسلامة المهنية والمساكن العمالية، والذي يستهدف توفير بيئة لائقة للعمال تراعي حمايتهم من أخطار المهنة وتجنيبهم الإصابات وأمراض المهنة.

وبحسب القرار الوزاري يجب ألا تزيد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية عن 8 ساعات في أشهر الحظر.

وفي حال تشغيل العامل أكثر من ذلك في الساعات الأربع والعشرين، فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا، حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، وذلك بالتوازي مع ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير مكان مظلل يضمن راحة العمال في فترة توقفهم عن العمل.

المصدر: صحيفة البيان