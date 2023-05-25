الإمارات.. الحرارة تصل إلى 43 درجة مع احتمال تساقط أمطار

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات، إن الحرارة في البلاد قد تصل إلى 43 درجة مئوية، مع احتمال تساقط أمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية.

وأفاد بأنه من المحتمل أن تتشكل السحب التي تحمل الأمطار بحلول فترة ما بعد الظهيرة، على أن تهب رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تحمل معها الغبار.

وأوضح أن أعلى درجة حرارة مسجلة في أبو ظبي ستكون 43 درجة مئوية اليوم، و 42 درجة مئوية في دبي.

وستشهد الحرارة في الإمارات أدنى مستوياتها عند 27 درجة مئوية بحلول المساء.

المصدر: "خليج تايمز"