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مستشارة وزير الخارجية الأميركي تجري مباحثات "بناءة" مع بري عشية جلسة انتخاب رئيس للبنان

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مستشارة وزير الخارجية الأميركي تجري مباحثات
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أجرت مستشارة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وتناول الاتصال مسألة انتخاب رئيس للجمهورية، والإصلاحات الاقتصادية في لبنان.

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وقالت في تغريدة على "تويتر" أن الاتصال مع بري كان "بناء". 

وتابعت أنه تناول "الحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية وسن تشريعات تسهل الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي".

وكتبت:" نقدر التزام بري محاولة الحفاظ على النصاب وعقد جلسات انتخابية مفتوحة، طالما أن الأمر يتطلب إنجاز المهمة".

ومن المقرر أن ينعقد مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وتتوجه الأنظار نحو الجلسة البرلمانية رقم 12 لانتخاب الرئيس، بعد فشل كل الجلسات السابقة لانجاز الاستحقاق وسط متغيرات إقليمية أبرزها عودة العلاقات السعودية الإيرانية وتطورات المصالحة العربية مع سوريا. 

المصدر: RT

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