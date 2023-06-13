جبران باسيل: التفاهم مع حزب الله لم يسقط ولكنه يقف على قدم واحدة

قال رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل إن "التفاهم مع حزب الله لم يسقط، ولكنه واقف على قدم واحدة".

وأوضح جبران باسل قائلا: "باستحقاق الرئاسة قلنا لا للممانعة ولا للمواجهة ورفضنا خيار الثنائي وخيار المعارضة، ولكن بالانتخابات الواحد لازم يختار ويصوت وهيك بيصيروا أصواته محسوبين لصالح مرشح معين"، متابعا: "مع قوى المواجهة قررنا نكون على علاقة جيدة، من دون تحالف، لأنو منتفق على كثير من الأمور السيادية والاصلاحية، ولكن منختلف معهم حول المقاومة، وما منريد أبدا نكون باصطفاف سياسي معهم ضد حزب الله".

وأضاف باسيل: "مع حزب الله، كان خلافنا كتيار حول بناء الدولة، حاولنا نطور التفاهم ولكن ما حصل التجاوب اللازم، وتوسّع الخلاف لما صار حول الشراكة الوطنية..بعدنا متفقين على المقاومة وعلى مبدأ الاستراتيجية الدفاعية، لذلك ما سقط التفاهم، بس منو بخير ووصفناه بأنه واقف على إجر واحدة".

وأوضح قائلا: "لم يسقط التفاهم بسبب إيماننا بالمقاومة ولكنه ليس بخير..لم يحصل التجاوب حول تطوير التفاهم مع حزب الله..نحن خارج أي اصطفاف خارجي أو داخلي ولسنا ضمن أي محور".

وأردف: "نحن لم نحسم خيارنا حول المشاركة بالحكم أو الذهاب إلى المعارضة بانتظار تبلور الحل..لن نكون جزء من أي صراع له طابع فتنوي".

واستطرد جبران باسيل: "نحن منعنا عزل حزب الله بورقة التفاهم مع الحزب..وأنا أكيد أن السيد نصر الله لا يوافق على هذا التخوين..هل أصبحنا جواسيس حين اتفقنا على جهاد أزعور (مرشح للرئاسة اللبنانية)؟"

وتابع باسيل: "قرار دعمنا لأزعور لا يبرر التخوين الذي نتعرض له ولن نقبل أن يفرض علينا رئيس بعد نتائج الانتخابات..قررنا الخروج من اللاخيار في مسألة الرئاسة لأنه يمدد الفراغ".

المصدر: موقع "التيار"