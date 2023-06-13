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سياسي سلفي يكشف عن أسباب الخلاف بين السلفيين والإخوان في مصر

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سياسي سلفي يكشف عن أسباب الخلاف بين السلفيين والإخوان في مصر
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قال رئيس مجلس شيوخ حزب النور السلفي في مصر يونس مخيون، إن "سلوكيات جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات غير أخلاقية"، منوها "بأنهم يستهينون بسفك الدماء ويسارعون بالتكفير".

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وأضاف خلال استضافته على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين: "خلافنا مع الإخوان أنه لا توجد داخل الدولة جماعة لها بيعة، أصبح هناك دولتين، ورئيس الجمهورية سيكون ولاؤه لمن؟".

وأشار إلى أن الإخوان لا يهتمون بالأمور الشرعية العلمية، قائلا إن "الدعوة السلفية الخاصة تعرف من هم الإخوان وإلى أين يريدون أن يسوقوا الناس ويخدعوهم".

وأكمل: "هناك السلفية العامة المنتشرة في القاهرة، وهم لا يحصنون أنفسهم من الانجرار للعنف، وهم من كانوا في صف الإخوان في رابعة وقبلها، مثل حازمون وغيرهم، بينما موقفنا هو ضرورة حل الأزمة لا تصعيدها".

المصدر: الشروق

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