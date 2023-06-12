مصر.. القبض على صاحب سلسلة متاجر مشهورة

ألقت الأجهزة الأمنية ومباحث القاهرة في مصر، القبض على صاحب سلسلة محلات شهيرة، لتنفيذ أحكام صادرة ضده بالحبس بتهمة النصب على عدة أشخاص والاحتيال عليهم في منحهم العلامة التجارية.

إقرأ المزيد

البداية كانت بمعلومات وردت إلى رجال مباحث القاهرة عن موقع تواجد صاحب سلسلة المحلات، وائل.ص، بمنطقة القاهرة الجديدة، والصادر ضده حكم بالحبس من محكمة جنح السويس الجزئية لمدة عامين، في تهمة النصب على مجموعة من المواطنين، مقابل منحهم العلامة التجارية الخاصة بسلسلة المحلات التي يملكها، إلا أنه لم يف بوعده، واستولى على الأموال.

توجهت قوة أمنية إلى منزل صاحب سلسلة المحلات، وتم القبض عليه واقتياده إلى قسم الشرطة واستدعاء المجني عليهم، للتعرف عليه.

المصدر: القاهرة 24