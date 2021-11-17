الأمن المصري يكشف التفاصيل حول فيديو أثار جدلا واسعا في مصر
Globallookpress
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كشفت الأجهزة الأمنية في مصر ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تعرض طفل للاعتداء من قبل زوجة والده، أثار غضبا واسعا بالبلاد.
ورصدت أجهزة المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن وجود طفل يرقد داخل إحد المستشفيات بالإسكندرية، واتهام زوجة والده بالاعتداء عليه وتعذيبه وإحداث إصابات له استدعت نقله إلى المستشفى.
وتبين لاحقا أن مقطع الفيديو المشار إليه جرى تداوله فى عام 2018، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حينه.
المصدر: الشروق
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