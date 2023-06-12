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الجيش المصري ينشر صورا يخفي فيها معلومات غامضة على جدران قاعدة عسكرية

أخبار العالم العربي

الجيش المصري ينشر صورا يخفي فيها معلومات غامضة على جدران قاعدة عسكرية
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نشرت القوات المسلحة المصرية مجموعة من الصور للفريق، أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية خلال تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي الذي ينفذه الأسطول الجنوبي.

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حيث ظهر تشويش على بعض الصور المعروضة على جدران قاعة المؤتمرات الخاصة بالقاعدة العسكرية، والتي يبدو أنها تحمل معلومات وصورا لقاعدة البحر الأحمر العسكرية.

وتضمنت المراحل عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، حيث ظهر خلال مراحل المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

المصدر: RT

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