على طريقة الأفلام الأمريكية.. القبض على لص سرق متجر ذهب في ريف دمشق

ألقى مركز شرطة ببيلا في ريف دمشق القبض على سارق محل صاغة عبر فتح ثغرة في الجدار من بناء ملاصق له.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن أحد أصحاب محلات الصاغة ادعى في مركز شرطة ناحية ببيلا بإقدام مجهولين بالدخول إلى محله عبر فتح ثغرة في الجدار وسرقة محتويات المحل من مجوهرات تقدر قيمتها بعشرات الملايين.

الوطن

وأضافت الوزارة إن إحدى دوريات ناحية ببيلا اشتبهت بشخص يدعى (تامر . ص) حاول الهروب من أحد المنازل أثناء إقدامه على سرقة المنزل وتم ملاحقته وإلقاء القبض عليه وإحضاره إلى مركز الناحية، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ارتكاب عشرات السرقات من بينها سرقة محل الصاغة عن طريق عمل حفرة داخل جدار البناء المؤدي إلى المحل.

وتم نصب الكمين اللازم للمذكور في مدينة جرمانا وإلقاء القبض عليه، وبالتوسع بالتحقيق معهما اعترفا بتصريف المسروقات في إحدى القرى الحدودية بمدينة حمص، ومن ثم نقلها إلى إحدى دول الجوار.

وتم استرداد ساعات باهظة الثمن، وبتدقيق وضعهما تبين وجود عدة ادعاءات بحقهما بجرائم (النصب والاحتيال والسرقة) فضلا عن السوابق.

المصدر: "الوطن"