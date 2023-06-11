مصر..المجلس التنفيذي لحزب "المحافظين" يطالب رئيسه أكمل قرطام بالترشح للرئاسة

طالبت هيئة مكتب المجلس التنفيذي لحزب "المحافظين" في مصر، المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

هذا وتعمل هيئة مكتب المجلس الذي انعقد مساء يوم الأحد بمقر الحزب بغاردن سيتي، على إعداد مذكرة سيتم عرضها على رئيس الحزب والمجلس الرئاسي والهيئة العليا والمكتب السياسي، تتضمن الأسباب السياسية والتنظيمية التي دفعت المجلس التنفيذي لاتخاذ هذا الموقف.

من جهته، أوضح الأمين العام للمجلس التنفيذي وعضو الهيئة العليا والمكتب السياسي بحزب "المحافظين" محمد أمين، في بيان له، أن هيئة مكتب الحزب أجرت مقابلات بالقيادات الحزبية بالمحافظات وبالمركزي، والتي أصرت على ضرورة خوض الحزب لانتخابات الرئاسة، وأنهم يثقون بأن المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، والذي قاد المواقف الوطنية للحزب طوال الفترة الماضية سيكون قادرا على التعبير عن التوجه السياسي للحزب الذي يتبلور من مواقفهِ وسياساتهِ وبرامجهِ، الَّتي طالما تبناها ودافع عنها دون تكلفٍ أو ابتذال من أجل مصالح ضيقة.

وبين أمين خلال البيان أن مواقف الحزب، والتي قادها طوال الفترة الماضية، ظاهرة تؤهل الحزب للدفع بمرشح لخوض الانتخابات الرئاسية بعد أن أثبت أنه قادر على قيادة التغيير في الفترة المقبلة، ولكل ذلك تطالب القيادات الحزبية بالمحافظات بضرورة تصدي الحزب لمسؤوليته السياسية التي أخذها على عاتقه وتقديم بديل مدني حقيقي قادر على المنافسة، لافتا إلى أن المجلس التنفيذي وهيئة مكتبه لا تملك إلا الاستجابة للقواعد الحزبية، وعرض رأيها على هيئات الحزب المعنية بأخذ الرأي النهائي في ترشيح رئيس الحزب للانتخابات الرئاسية.

وشدد على أننا ننافس على السلطة بالطرق الدستورية، وأن الصندوق هو الكفيل بتداول سلمي للسلطة.

المصدر: "القاهرة 24"