بعد ترويجهم حملات حج وهمية.. إحالة مقيمين مصريين إلى العدالة في السعودية (صورة)

قبضت دوريات أمن مكة المكرمة على 3 مقيمين مصريين، بعد ترويجهم لحملات حج وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما دعت الجهات الأمنية إلى المبادرة بالإبلاغ عن حملات الحج الوهمية، وذلك من خلال الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.

إقرأ المزيد

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية، كانت قد حدّدت في وقت سابق يوم 4 يونيو الجاري، آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب يوم السبت، إن يوم الأحد الموافق لـ15 من شهر ذي القعدة للعام الحالي (4 يونيو)، آخر موعد لإصدار تصاريح العمرة قبل موسم الحج.

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، مساء أمس الجمعة، رفع كسوة الكعبة المشرفة، استعدادا لحج هذا العام. وأكدت الوزارة أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء الحج.

عكاظ

وشددت على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو 29 ذو القعدة 1444هـ الموافق 18 يونيو 2023.

المصدر: عكاظ