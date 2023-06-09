الطيران المصري يعلن عن تغيرات مفاجئة وعاجلة للمسافرين إلى السعودية

أعلنت شركة مصر للطيران عن تغييرات في سفر مواطنيها المتجهين إلى مطار القصيم بالسعودية اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

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وأوضحت الشركة أنه سوف يتم نقل إقلاع رحلات مصر للطيران المتجهة إلى مطار القصيم بالمملكة العربية السعودية من مبنى الرحلات الموسمية إلى مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

وأكدت الشركة في بيان: أن من يريد المزيد من المعلومات عليه التواصل من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+، أو الرقم الدولي 966122297777+، أو زيارة الموقع الإلكتروني، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

في سياق متصل؛ أصدرت الشركة الوطنية مصر للطيران عددًا من التعليمات التي تتعلق بشأن سفر حجاج بيت الله الحرام من أجل أداء مناسك الحج خلال موسم الحج الحالي، والتي من المقرر أن تبدأ أولى رحلاته غدًا السبت الموافق 10 من شهر يونيو الجاري 2023.

وأوضحت التعليمات التي أصدرتها الشركة الوطنية مصر للطيران، أنه يجب أن يتواجد الحجاج المسافرون لأداء مناسك الحج في مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي وكذلك المطارات المصرية الأخرى قبل موعد إقلاع الرحلات بـ 4 ساعات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية