حقيقة بيع "مصر للطيران".. صدور بيان يجلي واقع الأمر

أكد وزير الطيران المدني المصري محمد عباس حلمي أنه لا أساس من الصحة لنية الحكومة بيع شركة مصر للطيران.

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وقال الوزير المصري في بيان عاجل أنه في ضوء ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعى، بشأن "بيع الشركة الوطنية مصر للطيران"، إن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة الجدل خاصة في ضوء ما تشهده الشركة الوطنية من نجاحات وإنجازات خلال الفترة الحالية.

وأشار وزير الطيران المدني، إلى أن معدلات التشغيل في مصر للطيران تسير في طريقها نحو النمو، كما تواصل الشركة مسيرتها في النهوض بسواعد أبنائها المخلصين، والحفاظ على العاملين انطلاقاً من دورها الوطني والمجتمعي.

ويهيب وزير الطيران بجميع العاملين في مختلف مواقع العمل بقطاع الطيران بدرء هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة التي ترويجها بهدف التأثير على مواصلة نجاح شركة مصر للطيران وهز صورتها كناقل وطني، مؤكداً أن مكتبه مفتوح أمام جميع العاملين على مدار الساعة وخلال جميع أيام الأسبوع لطرح تساؤلاتهم أو الاستفسار عن أي موضوعات تخصهم أو تسهم فى تطوير قطاع الطيران المدني.

المصدر: RT