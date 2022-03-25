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مصر للطيران تستعد لاستئناف الرحلات إلى موسكو

مال وأعمال

مصر للطيران تستعد لاستئناف الرحلات إلى موسكو
Globallookpress
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قال مصدر في وزارة الطيران المدني المصرية إن شركة الطيران الوطنية "مصر للطيران" شارفت على الانتهاء من تسوية القضايا من أجل استئناف الرحلات الجوية إلى موسكو.

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وأوضحت وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلا عن المصدر أن جميع الإجراءات اللازمة شارفت على الانتهاء، حيث توقفت الرحلات الجوية إلى موسكو من "مصر للطيران" بسبب مشاكل التأمين مع الشركات الأوروبية، حيث أصبح من الضروري إعادة إبرام عقود التأمين.

وأرجعت مصادر، وقف أو إلغاء رحلات مصر للطيران المتجهة إلى العاصمة موسكو، إلى سبب جدوى التشغيل في حجوزات السفر من قبل الركاب المسافرين إلى هناك، دون وجود أي معوقات أو أسباب أخرى تمنع ذلك، موضحة أن رحلات الشركة الوطنية مجدولة بشكل منتظم وإقلاع الرحلة أو إلغاؤها خلال الفترة الحالية مرتبط بحجم الحجوزات.

المصدر: تاس

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