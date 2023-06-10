كيف احتلت إسرائيل هضبة الجولان السورية؟

شهادة ضابط تؤرخ لحرب 1967..

على مدى 44 شهرا رابطت القوات العراقية في الأردن بعد ان وصلتها قبل نشوب حرب الخامس من حزيران/ يونيو 1967بهدف المشاركة في العمليات القتالية التي توقفت خلال بضع ساعات إثر السيادة الجوية المطلقة للطيران الاسرائيلي والسقوط المريع للجبهة المصرية وتوقف المعارك على الجبهة الأردنية.

RT

يسجل المؤرخ العسكري العميد ركن متقاعد صبحي ناظم توفيق الذي رابط مع قوات بلاده كل تلك الشهور ورصد أحداثها أولا بأول، أن الجبهة السورية تمتعت بمزايا لم تتوفر لغيرها، فمن ناحية تمتد لمسافة لا تزيد عن 70 كيلومترا خلافا للجبهتين المصرية والأردنية الممتدة مئات الكيلومترات ومن ناحية اخرى فان أجزاء مهمة من الأراضي الاسرائيلية تقع تحت مرمى القوات السورية بفضل هضبة الجولان.

RT

RT

يتحدث المؤرخ العراقي في الحلقة الثالثة من قصارى القول التوثيقية المكرسة لذكرى حرب مايو 1967عن تفاصيل المعارك المحدودة بين القوات السورية والجيش الإسرائيلي الذي انفرد بجبهة الجولان بعد أن صمتت المدافع وتحطمت الطائرات في مصر والأردن ويكشف عن مصدر الرواية القائلة بان دمشق أعلنت عن سقوط هضبة الجولان قبل اجتياحها من قبل قوات العدو والملابسات المتعلقة بتلك الاحداث.

ويصف توفيق مشاعر المرارة التي اجتاحت القطعات العراقية المرابطة في العراء ولم تدخل في معركة انتظرتها؛ وكيف تلقى الجنود والضباط الأخبار عن سباحة جنود العدو في نهر الاردن ومياه السويس.



*تابعونا الليلة في برنامج قصارى القول التوثيقية الثامنة مساء بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.