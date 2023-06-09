مصر.. مسؤول يتحدث عن الجزء الذي التهمته سمكة القرش في جثمان السائح الروسي

كشف رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة محمد سالم تفاصيل جديدة بخصوص الجزء الناقص من جثمان السائح الروسي الذي التهمته سمكة قرش في الغردقة، وتم اصطيادها لاحقا.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، أوضح محمد سالم قائلا: "أؤكد أن هذه السمكة التي تسببت في حادث قتل السائح الروسي، وتم التأكد من ذلك بعد إجراء فحوصات وتشريح السمكة، كما وجدنا الجزء الناقص من جثمان السائح داخل السمكة".

وأضاف أن سمكة القرش لم تغادر المكان نهائي بعد الحادث واستمر وجودها في الموقع وصدر عنها بعض السلوكيات غير المعتادة وكانت بصدد تكرار الهجوم، وهذا أمر غير طبيعي من سمكة القرش، وسبق تم رصدها بشكل كبير في البيئات المختلفة في البحر الأحمر.

وبين سالم أن السمكة تعيش في المياه المفتوحة بشكل عام، ويغلب عليها أنها تعيش عادة بعيدا عن الشواطئ، واتخذنا القرار لحماية أرواح المتواجدين وسواحل الغردقة بشكل عام.

المصدر: "مصراوي"