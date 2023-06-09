النائب مصطفى بكري: انتخابات رئاسية مبكرة ستجري قبل نهاية العام في مصر

قال النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري إن انتخابات رئاسية ستجري في مصر قبل نهاية العام الحالي، بدلا من الموعد السابق الذي كان مقررا في منتصف العام المقبل.

وقال بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد" إن

"الدولة المصرية قررت أن تكون هناك انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الحالي".

وأضاف أن "الدولة المصرية تتعرض لحملات وشائعات مغرضة"،

مؤكدا أن "الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون تحت إشراف قضائي كامل".

يذكر أن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية لن يكون متاحا في مصر بحلول العام المقبل.

وينتخب الرئيس في مصر لمدة ست سنوات، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

وأفادت تقارير غربية سابقة أن الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي يرغب في تقديم موعد الانتخابات، لكن هذه المرة الأولى التي يصدر فيها أعلان بهذا الخصوص من داخل المنظومة السياسية في داخل مصر، وعلى لسان النائب مصطفى بكري.

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ويشترط في المرشح الرئاسي أن يزكى من قبل 20 عضوا على الأقل من مجلس النواب، أو الحصول على تواقيع تأييد 25 ألف مواطن على الأقل.

وينتخب رئيس الجمهورية في مصر عن طريق الاقتراع العام السري المباشر.

ناصر حاتم

المصدر: RT