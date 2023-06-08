السيسي يتحدث عن صراعات كبرى كان شاهدا عليها في مصر

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن تضامنه ما جاء بخطاب نظيره الزامبي، بشأن أهمية الاستقرار والأمن داخل القارة الإفريقية.

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وأضاف في كلمة ضمن فعاليات قمة "كوميسا" الـ22 في العاصمة الزامبية لوساكا، اليوم الخميس: "أنا من الجيل اللي شاف كتير من الصراعات على المستوى الوطني داخل مصر، أو الأحداث داخل قارتنا".

وأكمل: "كل يوم واحد بيضيع على أي دولة من غير ما تعمل من أجل التنمية والبناء والإعمار، له تأثير كبير على مستقبل واقتصاد وحياة شعب تلك الدول".

واستطرد: "اسمحوا لي بتواضع شديد أقول إن سياستنا في مصر تعتمد على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير مع المشكلات".

ولفت إلى أن التجربة التي مرت بها مصر، تؤكد أن الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار، أفضل بكثير من الصراع والاقتتال والحروب وخلافه.

ويشارك الرئيس المصري في أعمال القمة الـ22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا" بالعاصمة الزامبية لوساكا، والتي تشهد تسليم الرئاسة الدورية للتجمع من مصر إلى زامبيا.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى زامبيا في إطار جولة إفريقية تشمل أيضا أنجولا وموزمبيق.

وتركز قمة الكوميسا - التي يشارك فيها زعماء ورؤساء حكومات 21 دولة إفريقية - على سبل دفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء بالتجمع.

المصدر: RT