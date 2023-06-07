السيسي: 90% من أرض مصر صحراء.. ورئيس أنغولا: النيل ملك للجميع

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه تحدث مع نظيره الأنغولي بشأن مشروع السد الإثيوبي حول ضرورة وجود اتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولي.

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وتابع السيسي: "الأشقاء في إثيوبيا يعتبرون الماء موردا هاما، لكنه بالنسبة لمصر فهو المورد الوحيد، مؤكدا أن مصر لا تزال ملتزمة بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام".

وأضاف السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره الأنغولي، أن الكثير من الأشقاء في أنغولا لا يعلمون أن 90% من مصر صحراء، والجزء المعمور منها فقط هو المحيط بنهر النيل، وهو الجزء الخصب الصالح للزراعة، مشددا على أنه "لا بد أن نبحث الأزمة الليبية وإيجاد حل للصراعات في روسيا وأوكرانيا في الأسابيع المقبلة".

من جانبه، دعا الرئيس الأنغولي، جواو لورنكو، إلى الجلوس على طاولة الحوار لإيجاد المصلحة المشتركة بين دول المنبع والمصب، مشددا على أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للوحدة، معلقا: "النيل ليس حكرا لأي دولة فهو ملك للجميع".

وقال لورنكو في مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، إنه بحث العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين مع الرئيس السيسى، مشيرا إلى خبرة الشركات المصرية العاملة في مجال البناء والتعمير لا سيما بعد بناء المدن الجديدة والعاصمة الإدارية في مصر.

وأضاف، أن الشركات المصرية العاملة في مجال البناء لديها خبرة كبيرة يمكن أن تقدمها لأنغولا التي تحتاج إلى كثير من البنية التحتية والتنمية، كما يمكن للشركات المصرية العمل في السوق الأنغولي.

المصدر: RT