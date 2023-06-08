"رصدها ودخل منزل أهلها وطعنها بسكين".. سلطات السعودية تعدم مواطنا لقتله فتاة

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حدا بأحد الجناة بمنطقة الحدود الشمالية.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها: "أقدم ساري بن خالد بن محمد الغامدي - سعودي الجنسية - على قتل عهد بنت سعود بن عبدالعزيز الرويلي -سعودية الجنسية- وذلك بالترصد لها ودخول منزل أهلها، ثم طعنها بسكين عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسدها مما أدى لوفاتها".

وأضاف البيان: "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وإحالته إلى المحكمة المختصة حيث صدر بحقه صك يقضي بثبوت مانسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه الحيلة والخداع، وعلى وجه تأمن فيه المجني عليها من جانبه، فقد تم الحكم بقتله حدا لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ماتقرر شرعاً وأيد من مرجعه".

وأردفت الداخلية في بيانها: "تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني ساري بن خالد بن محمد الغامدي - سعودي الجنسية - يوم الخميس بتاريخ 19 ذو القعدة هجري، الموافق 8 يونيو 2023، في منطقة الحدود الشمالية".

وأكمل البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"