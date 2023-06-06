بريطانيا تعفي المواطنين الخليجيين من تأشيرة الدخول للمملكة المتحدة

ذكرت الحكومة البريطانية أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن سيتمكنون من دخول بريطانيا مقابل رسوم قدرها 10 جنيهات إسترلينية بموجب مخطط سفر إلكتروني جديد مبسط.

وسيتمكن مواطنو السعودية والإمارات وقطر وعمان والكويت والبحرين والأردن من دخول المملكة المتحدة بموجب مخطط سفر إلكتروني جديد مبسط.

وكشفت الحكومة البريطانية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن "التغييرات ستزيل متطلبات التأشيرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردن الذين يرغبون في زيارة المملكة المتحدة".

ومن المقرر إطلاق البرنامج للمواطنين القطريين في أكتوبر 2023، ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والأردن في فبراير 2024، مما يجعل ظروفهم تتماشى مع ظروف البلدان الأخرى، وخاصة حاملي جوازات السفر الأمريكية والأسترالية، من خلال دفع رسوم، سيسمح لهم بدخول المملكة المتحدة عدة مرات على مدار عامين دون أي تكلفة إضافية.

وأضاف أنه من خلال خفض التكاليف ومتطلبات التأشيرة، فإن الخطة ستضمن للزوار من دول الخليج والأردن السفر بسهولة إلى المملكة المتحدة، مما يعزز الروابط التجارية والسياحية.

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المصدر: عكاظ