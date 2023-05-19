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روسيا تعتزم إلغاء تأشيرات الدخول مع سوريا والعراق ومصر

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روسيا تعتزم إلغاء تأشيرات الدخول مع سوريا والعراق ومصر
antimaidan.ru
نائب وزبر الخارجية ميخائل بوغدانوف
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تبذل وزارة الخارجية الروسية جهودا حثيثة لإلغاء تأشيرات الدخول مع عدد من بلدان العالم الإسلامي، وكذلك مع بلدان إفريقية.

أعلن ذلك نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على هامش منتدى "روسيا – العالم الإسلامي"  (KazanForum ) الذي ينعقد حاليا في مدينة قازان الروسية.

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وقال ميخائيل بوغدانوف إن "الجهود في هذا المسار مستمرة. ونحن نعتزم بشكل عام التخلي عن نظام منح تأشيرات الدخول لأن هذا الأمر مهم جدا للسياحة ورجال الأعمال".

وأشار بوغدانوف إلى قيمة خاصة تشكلها لروسيا بلدان العالم الإسلامي والدول العربية والإفريقية. ووقال:" نبذل جهودا مماثلة  تجاه البلدان الأسيوية التي قد تصبح مستقبلا مسارات ممتازة للسياحة وقطاع الأعمال. وبينها ماليزيا وإندونيسيا".

ومضى قائلا:" فيما يتعلق بالبلدان الخليجية والعربية فإننا نعطي أفضلية للدول التي تتعاون معنا تقليديا في العديد من المسائل، وهي بالدرجة الأولى مصر والعراق وسوريا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا.

 

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