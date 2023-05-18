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منتدى قازان "روسيا - العالم الإسلامي".. توقعات بإبرام نحو 100 اتفاقية

مال وأعمال

منتدى قازان
Globallookpress
صورة تعبيرية
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يتوقع أن يشهد منتدى "روسيا - العالم الإسلامي"، الذي انطلق في قازان اليوم الخميس، إبرام قرابة 100 اتفاقية ومعاهدة ومذكرة في مختلف مجالات التعاون.

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وجاء ذلك بحسب ما صرحت به رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان تاليا مينولين، اليوم على هامش فعاليات وأنشطة الحدث الاقتصادي.

وبين الاتفاقات التي ستوقع: عقود لتوريد منتجات وسلع، ومذكرات واتفاقيات بين الشركات والمناطق والدول، واتفاقات مجالات النقل والخدمات اللوجستية، ولاسيما حول ممر النقل الدولي "شمال - جنوب".

وينعقد الحدث يومي 18 و19 من مايو الجاري، ويتوقع أن يشارك فيه أكثر من 15 ألف شخص من 85 دولة.

وتهدف القمة إلى تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي، وتعد قمة قازان منصة لتآزر الأجندة الاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والمعلوماتية من خلال الهياكل المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.

المصدر: نوفوستي

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