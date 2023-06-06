تحرك شعبي في شوارع فلسطين تجاه المجند المصري بعد قتله 3 جنود إسرائيليين

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشكل كبير خلال الساعات الماضية صور للمجند المصري محمد صلاح في شوارع فلسطين، بعد حادث الحدود الذي أسفر عن قتله 3 جنود إسرائيليين.

ونشر عدد كبير من المصريين صور المجند المصري في الشارع وعلى الورود وتبين أنها من شوارع رام الله في فلسطين، وتحت عنوان "الورد اللي فتح في جناين مصر"، تضامنا مع المجند.

وكان المتحدث العسكري باسم الجيش المصري قد قال إنه "فجر يوم السبت، قام أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، وأثناء المطاردة قام فرد الأمن بإختراق حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

واعترف الجيش الإسرائيلي السبت، بمقتل 3 جنود في "حادث أمني" وقع عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي