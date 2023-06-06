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توقيف شخصين واسترجاع 269 قطعة أثرية قديمة شرقي الجزائر

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توقيف شخصين واسترجاع 269 قطعة أثرية قديمة شرقي الجزائر
Legion-Media
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تمكنت المصالح الأمنية الجزائرية وعناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بولاية سكيكدة شرق البلاد من توقيف شخصين، واسترجاع 269 قطعة أثرية تاريخية قديمة.

وأفاد بيان المصالح الأمنية أن "العملية جاءت على إثر استغلال معلومات تفيد بوجود شخص بصدد بيع قطع أثرية من مختلف الأحجام والأشكال ذات قيمة تاريخية".

وأضاف البيان أنه "تم استرجاع 5 قطع معدنية دائرية مختلفة الأحجام، وقطعة معدنية على شكل شمعدان من المعدن الأصفر، بالإضافة إلى مزهريات معدنية".

وتم تحويل المشتبه فيهما للمحاكمة بتهمة عرض ممتلكات ثقافية هامة للبيع، وحيازة مواد حساسة محظورة.

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المصدر: النهار الجزائرية 

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