الجزائر تستعيد "كنزا" عثمانيا ذا أهمية أثرية وفنية قبل بيعه في مزاد علني ببريطانيا (صور)

استرجعت الجزائر 7 بنادق أثرية تعود إلى الفترة العثمانية، بعد أن كانت معروضة للبيع في مزاد إلكتروني بالعاصمة البريطانية لندن، بحسب بيان وزارة الثقافة والفنون الجزائرية اليوم الأحد.

وأشار البيان إلى أن مصالح الوزارة قامت بذلك عبر التنسيق مع وزارة الخارجية، مبينة أن هذه القطع التاريخية المستعادة "تكتسي أهمية بالغة من الناحية الأثرية والفنية".

مواقع إعلامية جزائرية

مواقع إعلامية جزائرية

مواقع إعلامية جزائرية

مواقع إعلامية جزائرية

مواقع إعلامية جزائرية

وأضاف البيان: "وكانت هذه البنادق العتيقة محلّ عرض للبيع في مزاد إلكتروني بلندن. قبل أن تتدخل مصالح الدولة الجزائرية لاسترجاعها".

المصدر: الشروق