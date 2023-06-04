 
مباشر

الجزائر تستعيد "كنزا" عثمانيا ذا أهمية أثرية وفنية قبل بيعه في مزاد علني ببريطانيا (صور)

أخبار العالم

الجزائر تستعيد
مواقع إعلامية جزائرية
الجزائر تستعيد 7 بنادق عثمانية ذات أهمية أثرية وفنية من بريطانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfvx

استرجعت الجزائر 7 بنادق أثرية تعود إلى الفترة العثمانية، بعد أن كانت معروضة للبيع في مزاد إلكتروني بالعاصمة البريطانية لندن، بحسب بيان وزارة الثقافة والفنون الجزائرية اليوم الأحد.

وأشار البيان إلى أن مصالح الوزارة قامت بذلك عبر التنسيق مع وزارة الخارجية، مبينة أن هذه القطع التاريخية المستعادة "تكتسي أهمية بالغة من الناحية الأثرية والفنية".

الجزائر تستعيد
مواقع إعلامية جزائرية

الجزائر تستعيد
مواقع إعلامية جزائرية

الجزائر تستعيد
مواقع إعلامية جزائرية

الجزائر تستعيد
مواقع إعلامية جزائرية

الجزائر تستعيد
مواقع إعلامية جزائرية

وأضاف البيان: "وكانت هذه البنادق العتيقة محلّ عرض للبيع في مزاد إلكتروني بلندن. قبل أن تتدخل مصالح الدولة الجزائرية لاسترجاعها".

المصدر: الشروق

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا