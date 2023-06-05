دبلوماسي فرنسي سابق: المملكة المغربية تبتز باريس في قضية الصحراء الغربية

قال السفير الفرنسي السابق المعتمد لدى الأمم المتحدة جيرارد أرود، إن المغرب يقوم بابتزاز باريس في قضية الصحراء الغربية، بعدما كانت فرنسا من أكبر الداعمين للرباط في هذا الملف.

ونشر أرود تغريدة عبر حسابه على "تويتر" ذكر فيها أن "المغرب تغيرت لهجته مع فرنسا منذ إعلان الولايات المتحدة اعترافها بمغربية الصحراء، ونسي بعد ذلك أن فرنسا كانت لعقود تدافع لوحدها عن المغرب بمجلس الأمن".

وأضاف المسؤول الفرنسي السابق بأن "الموقف الأمريكي أثر على العلاقات بين البلدين، إذ غير إعلان ترامب اعتراف بلاده بمغربية الصحراء موقف الرباط من باريس بشكل كامل".

En gros, c’est l’habituel chantage marocain sur le Sahara Occidental à la suite de la volte-face américaine alors que, pendant des décennies, la France a été seule pour défendre les intérêts marocains au Conseil de Sécurité. https://t.co/dIapsIalK8 — Gérard Araud (@GerardAraud) June 4, 2023

وأعرب أرود عن استغرابه من الأزمة بين الرباط وباريس، مشيرا إلى أنه "شخصيا كان من المدافعين الشرسين عن المصالح المغربية، وفي أحيان عدة دافع عنها أمام الولايات المتحدة".

Étant donné que j’ai passé des nuits à défendre le Maroc au Conseil de Sécurité au nom de la France, y compris face aux États-Unis, je ne vois pas en quoi mon pays est concerné. https://t.co/tI0TYlbaWK — Gérard Araud (@GerardAraud) June 4, 2023

جدير بالذكر أن المغرب أنهى مهام سفيره في فرنسا محمد بنشعبون بعد الجفاء المسجل بين الرباط وباريس.

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وكانت مواقع إخبارية محلية قد نشرت بلاغا لوزارة الخارجية المغربية يفيد بأنه "تقرر إنهاء مهام محمد بنشعبون كسفير لدى الجمهورية الفرنسية وذلك ابتداء من 19 يناير".

وعين بنشعبون في 18 أكتوبر 2022 مديرا لصندوق محمد السادس للاستثمار، لكن من دون أن يُعلن إعفاؤه من سفارة المملكة بباريس.

وتزامن تاريخ إنهاء مهامه رسميا "مع التوتر الجديد في العلاقات بين الرباط وباريس" وفق ما أشار موقع "اليوم 24" المحلي، موضحا أنه إنهاء مهام السفير جاء في اليوم نفسه الذي تبنى فيه البرلمان الأوروبي توصية تنتقد تدهور حرية الصحافة في المغرب، والتي لقيت إدانة شديدة في الرباط.

وكان البرلمان الأوروبي تبنى في 19 يناير توصية غير ملزمة تطالب السلطات المغربية "باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام"، و"ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين".

المصدر: RT + وسائل إعلام مغربية