هسبريس: سفيرة فرنسا لدى المغرب تغادر منصبها على خلفية الفتور الدبلوماسي

نقلت صحيفة "هسبريس" عن مصدر مطلع أن السفيرة الفرنسية بالرباط، هيلين لو غال ستغادر منصبها نهاية سبتمبر الجاري، على خلفية "الفتور الدبلوماسي" بين الرباط وباريس بسبب قضية الصحراء.

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وأبلغ المصدر المطلع النسخة الفرنسية من صحيفة "هسبريس" الإلكترونية، أن هيلين لو غال، كلفت بـ"مهمة دبلوماسية جديدة من قبل (قصر الإليزيه)، حيث ستكون مسؤولة عن (الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية) في الاتحاد الأوروبي".

وأفيد بأن السفيرة الفرنسية بالرباط، ستشرف في عملها الجديد هذا، "على قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذه الدائرة الدبلوماسية الأوروبية بدءا من فاتح أكتوبر المقبل".

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ورأت الصحيفة الإلكترونية المغربية أن هذه الخطوة تأتي "في ظل التوتر السياسي بين فرنسا والمغرب، خاصة بعد إقدام (قصر الإليزيه) على تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، ما تسبب في غضب اجتماعي عارم على باريس".

المصدر: هسبريس