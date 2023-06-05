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في الذكرى الـ 56 للنكسة.. البرلمان العربي يطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها

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في الذكرى الـ 56 للنكسة.. البرلمان العربي يطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها
RT
في الذكرى الـ 56 للنكسة.. البرلمان العربي يطالب بمحاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم
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دعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم وانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني، مجددا مطالبته بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

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وقال البرلمان العربي في بيان نشره على موقعه الإلكتروني يوم الاثنين في الذكرى الـ 56 للنكسة والذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، إن "ذكرى النكسة هذا العام تأتي بالتزامن مع التصعيد الخطير وغير المسبوق لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ومستوطنيها على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتصاعد وتيرة الاستيطان من خلال التهجير القسري، وعزل المدن، وهدم المنازل، وطرد المواطنين، والاقتحامات الدموية اليومية والمتكررة على المدن في الضفة الغربية والقدس، وسياسة الإعدامات الميدانية بحق المواطنين".

وطالب برلمانات العالم واتحاداته، بتحمل مسؤولياتها لحل الصراع، وفق مبدأ حل الدولتين، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفقا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

المصدر: RT

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