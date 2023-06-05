يروي المؤرخ العسكري الدكتور عميد ركن متقاعد صبحي ناظم توفيق، ضمن برنامج "قصارى القول" عبر RT اليوم ذكرياته عن حرب الأيام الستة التي استولت بنتيجتها إسرائيل على أراض عربية.

ويكشف المؤرخ وكان ضابطا في مقتبل العمر برتبة ملازم، كيف تحركت القوات العراقية قبل بدء الحرب لإسناد الجيش الأردني بعد أن تلبدت السماء العربية بأجواء الحرب، وينقل صورة حية عن حجم خلل الإدارة ونقص الذخائر في وحدات جيش كان عديده يتطلع بحماس منقطع لتحرير الأراضي الفلسطينية منذ عقود ليصحو مع ملايين العرب على الهزيمة التي ما تزال تداعياتها تتفاقم إلى اليوم.

وكانت صدرت آلاف الكتب والمقالات والدراسات عن حرب الأيام الستة التي استولت بنتيجتها إسرائيل على أراض عربية تفوق حجمها أضعافا، بيد أن هزيمة عام 1967 كما اتُفق على تسميتها بحاجة الى مزيد من الشهادات عن وقائعها.

تابعونا في "قصارى القول" التوثيقية في حلقة بعنوان "حرب الأيام الستة: الذاكرة المرة"، الساعة الثامنة بتوقيت موسكو/ مكة المكرمة.

المصدر: RT