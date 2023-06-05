سوريا وروسيا توقعان مذكرة استلام معدات إطفاء وإنقاذ

وقعت الحكومتان الروسية والسورية مذكرة استلام معدات إطفاء وإنقاذ مقدمة من وزارة الطوارئ الروسية، كما تم توزيع مساعدات إنسانية روسية للعائلات القاطنة بمركز الإقامة المؤقتة بالحرجلة.

وذكرت وكالة "سانا" أنه تم توقيع المذكرة في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة، مبينة أنه تم أيضا اليوم توزيع مساعدات إنسانية روسية للعائلات القاطنة في مركز الإقامة المؤقتة في الحرجلة بريف دمشق.

وتتضمن المساعدات مواد غذائية وألعاب أطفال وأدوات منزلية.

"سانا"

"سانا"

وتسلم مستشفى ابن النفيس بدمشق يتسلم مساعدات روسية تتضمن أجهزة ومستلزمات طبية، وتسلمت مديرية صحة اللاذقية دفعة مساعدات روسية تتضمن معدات طبية وأدوية.

كما قدم اتحاد منتجي الآليات الروسية هدايا لمركز العلاج النفسي بالفنون للأطفال ودار المسنين ومركز أحمد وليد عزت للفنون التطبيقية بدمشق.

المصدر: "سانا"