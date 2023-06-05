الإعلام الإسرائيلي ينشر تغريدة للمجند المصري يرد فيها على شخصية مقربة من ترامب

نشرت القناة الـ 12 بالتلفزيون الإسرائيلي تغريدة سابقة للمجند المصري الذي نفذ عملية الحدود المصرية – الإسرائيلية وقتل وأصاب 4 إسرائيليين.

وقالت القناة إن المجند اسمه محمد صلاح، بحسب أصدقائه على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وأنه يبلغ من العمر 22 عاما، وخدم في منطقة سيناء.

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ونشرت القناة تغريدة سابقة للمجند المصري تعود لعام 2021، حيث رد على مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقتها والتي قال فيها "أمريكا تقف مع إسرائيل" في الوقت الذي قصف فيه الجيش الإسرائيلي غزة.

وقال المجند المصري ردا على بنس: "الله يقف مع فلسطين".

المصدر: التلفزيون الإسرائيلي