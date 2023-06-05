لقبته بـ"فخر العرب الحقيقي".. مواقع التواصل توجه سؤالا للسلطات المصرية
تصدر الجندي المصري محمد صلاح منفذ عملية الحدود يوم السبت الماضي، والتي تسببت في مقتل 3 جنود إسرائيليين، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بما قام به.
والجندي الذي يحمل نفس اسم لاعب كرة القدم محمد صلاح، والملقب بـ"فخر العرب"، أطلق عليه المغردون لقب "فخر العرب الحقيقي"، وانتشر هاشتاغ #جندي_مصري و#الشهيد_محمد_صلاح و#فخر_العرب_الحقيقي، بين المغردين في العالم العربي.
محمد صلاح ...— احلام2 (@ahlaamm___2020) June 4, 2023
ومحمد صلاح ..
الإسم واحد والفرق كفرق النور من الظلام pic.twitter.com/zYKSHpfytn
تتشابه الأسماء— ربعاوي 2 (@_s_herif) June 5, 2023
وتختلف الأهداف
الفارق بين
البطولة الوهمية
و
البطولة الحقيقية#جندي_مصري#الشهيد_محمد_صلاحpic.twitter.com/Ef8ak6FINP
ابدا لاننسك يا بطل— سلو_ماتا (@lam_adel) June 5, 2023
الشهيد البطل..محمد صلاح..❤️#فخر_العرب_الحقيقي#الجندى_المصرى#محمد_صلاحpic.twitter.com/simJHpGuhP
وكتب مغرد: "اسمه محمد صلاح...وظيفته ليست اختطاف الكرة والتلاعب بدفاعات الفِرق، بل اختطاف الأرواح والتلاعب بدفاع الكيان".
اسمه محمد صلاح...وظيفته ليست اختطاف الكرة والتلاعب بدفاعات الفِرق، بل اختطاف الأرواح والتلاعب بدفاع الكيان.#فخر_العرب_الحقيقي#الجندى_الشهيد#التطبيع_خيانةpic.twitter.com/GjZ9HZ4HC8— د. أمين كرطالي🇩🇿💞 (@kartaliamine) June 5, 2023
وقد أعرب المغردون عن عتبهم ولومهم لعدم كشف السلطات الرسمية في مصر عن اسمه، واعتبر أحد المغردين أن هناك "تعمد واضح لعدم ذكر اسم الشهيد محمد صلاح أو تداول صورته... وجريمة العمد هذه مقصود بها تجهيله وعدم ترميزه، لئلا يصبح مثالا وقدوة".
تعمد واضح لعدم ذكر اسم #الشهيد_محمد_صلاح أو تداول صورته، حتى تعرف الناس على حسابه على فيس بوك، ووجدوا عليه هذه الصورة، وجريمة العمد هذه مقصود بها تجهيله وعدم ترميزه، لئلا يصبح مثالا وقدوة، لذا أدعو المسلمين كافة لصلاة الغائب على شهيد الأمة، وفخر العرب #الشهيد_البطل . pic.twitter.com/6iOmPprmcH— د. محمد الصغير (@drassagheer) June 5, 2023
وأشار مغرد إلى أن "التلفزيون العبري جايب البطل الشهيد وبياناته واحنا والمتحدث العسكري ولا حس ولا خبر الشهيد محمد صلاح صاحب اول هاتريك مصري في صفوف الصها ينة من خمسين سنة الله يرحمك يابني نحسبك عند الله شهيدا".
التلفزيون العبري جايب البطل الشهيد وبياناته واحنا والمتحدث العسكري ولا حس ولا خبر— Mohamed Mahfouz (@Mohamed15729272) June 4, 2023
الشهيد محمد صلاح صاحب اول هاتريك مصري في صفوف الصها ينة من خمسين سنة
الله يرحمك يابني نحسبك عند الله شهيدا#محمد_صلاح#فخر_العرب_الحقيقيpic.twitter.com/qrDMTnkSDm
وقال آخر: "عرفنا اسم منفذ العملية من الإعلام العبري".
عرفنا اسم منفذ العملية— ربعاوي 2 (@_s_herif) June 5, 2023
من الإعلام العبري
ولا عزاء لإعلام السامسونج
أيام نكسة يونيو
التي توافق اليوم
كنا بنعرف الحقيقة من BBC
بعدين بقينا نعرف الحقيقة من الجزيرة
العسكر عندهم كراهية لأي شئ ينقل الحقيقة ويفضح كذبهم#جندي_مصري#الشهيد_محمد_صلاحpic.twitter.com/SYrcK9gOmB
طالما النظام العميل شايفة إرهابى الشعب كله يحتفل بيه و يعمله احسن إحتفال لشهيدنا #جندي_مصري#فخر_العرب_الحقيقيpic.twitter.com/FOjwrPgu6A— الـشـهــ❣️ــيـد (@allahakpar76) June 5, 2023
#محمد_صلاح#جندي_مصري#فخر_العرب_الحقيقي— The King (@fha_mohamed) June 5, 2023
أكبر دليل أن ما يدير الدولة ومؤسساتها القـ....ـذرة من مخـ.ـابرات حـ.ـربية وأمـ..ـن وطني وخارجية وداخلية وقضاء ودفاع وإعلام هم👈 «المـ...ـوساد»👌 والنظام بمؤسساته وقيادته ماهو إلا دمية رخيصة يتحكمون فيها😞 pic.twitter.com/sKbUUst0QW
وانتشار اسم الجندي المصري لم يقتصر فقط على الشارع المصري والفلسطيني. فكتبت مغردة سعودية: "رحم الله الجندي المصري البطل وجعل سكناه جنات النعيم".
رحم الله الجندي المصري البطل وجعل سكناه جنات النعيم— ريم . السعودية العظمى 🇸🇦🤍💚 (@alshrqalawst21) June 3, 2023
وقال آخر: "... الجندي محمد صلاح دمت فخرا لشعب العربي والاسلامي عامة".
#السعودية_ومصر#الجندى_المصرى— فيصل بن مطلق البتال🐎 (@999FFF999) June 4, 2023
((الكلاشنكوف الروسي نسخة الستينات اتوقع من القرن الماضى الي كان يحمله الجندى المصرى الي ذبح الجنود المحتلين على الحدود فعلن القتال عقيدة ثمّ سلاح و ليس سلاح متطور دون عقيدة قتال ))الجندي محمود صلاح دمت فخرا لشعب العربي والاسلامي عامة pic.twitter.com/XsbJ4LTkyR
وكتب آخر: "من السعودية كمسلمين وعرب نفتخر بهذا الجندي المصري الشجاع ونرجوا من الله ان يتقبله من الشهداء".
من السعودية كمسلمين وعرب نفتخر بهذا الجندي المصري الشجاع ونرجوا من الله ان يتقبله من الشهداء.— ابو مازن (@qw7488) June 3, 2023
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تكون قوى حرس الحدود قوة عسكريه كبيره مجهزة بالطيران والمعدات الأخرى
وأشار آخر إلى أهمية الجيش المصري قائلا: "لتعلموا أهمية قوة الجيش المصرى تخيلوا لو هذا جندي لبناني كان اسرائيل أعلنت الحرب على لبنان وشفنا مدفعية اسرائيل تدك جنوب لبنان وطيران اسرائيل فوق بيروت لكن لأن مصر جيشها قوي لا تجرؤ اسرائيل على الاقتراب خطوة واحده لذلك يحاولون إسقاط جيش مصر مرة بالارهاب ومرة بالفوضى".
لتعلموا أهمية قوة الجيش المصرى— احمد الأنصاري 🇸🇦 (@ansariii9) June 4, 2023
تخيلوا لو هذا جندي لبناني
كان اسرائيل أعلنت الحرب على لبنان
وشفنا مدفعية اسرائيل تدك جنوب لبنان
وطيران اسرائيل فوق بيروت
لكن لأن مصر جيشها قوي
لا تجرؤ اسرائيل على الاقتراب خطوة واحده
لذلك يحاولون إسقاط جيش مصر
مرة بالارهاب ومرة بالفوضى#جندي_مصريpic.twitter.com/eNnBYxeoTR
هذا وكتب مغرد آخر من البحرين: "شرف للشعوب هذا الجندي رغم سنوات من اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيوني إلا أن الشعب المصري لازال يرفضهم ويكرههم، ولا تقوم الجهات الرسمية بإجبار أحد للتعاطي معهم أو قبولهم أو محاسبة أحد يعلن كرهه لهم".
شرف للشعوب هذا الجندي— يوسف المقهوي (@Yousif_muqahwi) June 4, 2023
رغم سنوات من اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيوني الا أن الشعب المصري لازال يرفضهم ويكرههم، ولا تقوم الجهات الرسمية بإجبار أحد للتعاطي معهم أو قبولهم أو محاسبة أحد يعلن كرهه لهم#البحرين#فلسطين_قضية_الشرفاءpic.twitter.com/tUlT31LVfA
واعتبر آخر: "ولا مسلم يقبل الصهاينة فهم خونة وغاصبين وقتلة أطفال فلسطين وما فعله الجندي المصري نتيجة طبيعية تصدر من الشعوب".
ولا مسلم يقبل الصهاينة فهم خونة وغاصبين وقتلة أطفال #فلسطين وما فعله الجندي #المصري نتيجة طبيعية تصدر من الشعوب #مصر#البحرينpic.twitter.com/3dBNuHXgUS— Majeed Milad (@MajeedMilad) June 4, 2023
كما نشر حساب إماراتي تغريدة جاء فيها: "تحية لهدذا الجندي المصري البطل الذي تمكن من قتل وجرح وحدة عسكرية اسرائيلية باكملها بمفردة".
تحية لهدذا الجندي #المصري 🇪🇬🇪🇬البطل الذي تمكن من قتل وجرح وحدة عسكرية #اسرائيلية باكملها بمفردة..— اخبار الفوز (@alfouznews) June 3, 2023
إذا كنت تفتخر بهذي العملية البطولية وتحب هذا البطل اد له بالرحمه.. وضع له قلب ❤🇪🇬
٠٠٠#غزة#فلسطين#مصر#الامارات#التطبيع_خيانةpic.twitter.com/WtWxm36WS4
وكتب مغرد من المغرب: "العهود والمواثيق بينكم وبين عملائكم الحكام الخونة أما نحن الشعوب العربية داااااائما ننظر إليكم أنكم عدو واحب قتالكم حتى تخرجون من فلسطين ... من المغرب نبارك العملية الفدائية التي قام بها المجاهد البطل الجندي المصري".
العهود والمواثيق بينكم وبين عملائكم الحكام الخونة أما نحن الشعوب العربية داااااائما ننظر إليكم أنكم عدو واحب قتالكم حتى تخرجون من فلسطين ... من المغرب نبارك العملية الفدائية التي قام بها المجاهد البطل الجندي المصري— mohamed bouldayan (@mohamedboulday2) June 4, 2023
جندي واحد.. بندقية واحدة..سكين واحد.. مصحف واحد ..— Blue_nabi (@Bluenabi2) June 4, 2023
خطط ونفذ بسلاسة واتقان أرعبت من هم في الحرب شتى ويخافون الممات.. الإيمان بالقضية الفلسطينية متجذر في القلوب الصادقة رغم كل ما يُبين عكس ذلك.. ولنا نصر قريب على يد الأحرار أمثال #الجندي_المصري
#الجزائر
وقال مغرد إيراني: "فعل الجندي الشجاع للشهيد المصري # محمد_صلاح ما لم يستطع الجهاد الإسلامي وحماس القيام به بإطلاق آلاف الصواريخ من سلاح قديم".
سرباز دلیر مرد مصری شهید #محمد_صلاح با یک قبضه اسلحه کلاش قدیمی کاری کرد که جهاد اسلامی و حماس با پرتاب هزاران راکت نتوانستند انجام بدهند. pic.twitter.com/dcKwEc1jA6— حمیدرضا🇮🇷🚩 (@Hamid_N313) June 5, 2023
المصدر: RT