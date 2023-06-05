 
مباشر

لقبته بـ"فخر العرب الحقيقي".. مواقع التواصل توجه سؤالا للسلطات المصرية

أخبار العالم العربي

لقبته بـ
تويتر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vfzi

تصدر الجندي المصري محمد صلاح منفذ عملية الحدود يوم السبت الماضي، والتي تسببت في مقتل 3 جنود إسرائيليين، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بما قام به.

والجندي الذي يحمل نفس اسم لاعب كرة القدم محمد صلاح، والملقب بـ"فخر العرب"، أطلق عليه المغردون لقب "فخر العرب الحقيقي"، وانتشر هاشتاغ #جندي_مصري و#الشهيد_محمد_صلاح و#فخر_العرب_الحقيقي، بين المغردين في العالم العربي.

وكتب مغرد: "اسمه محمد صلاح...وظيفته ليست اختطاف الكرة والتلاعب بدفاعات الفِرق، بل اختطاف الأرواح والتلاعب بدفاع الكيان".

وقد أعرب المغردون عن عتبهم ولومهم لعدم كشف السلطات الرسمية في مصر عن اسمه، واعتبر أحد المغردين أن هناك  "تعمد واضح لعدم ذكر اسم الشهيد محمد صلاح أو تداول صورته... وجريمة العمد هذه مقصود بها تجهيله وعدم ترميزه، لئلا يصبح مثالا وقدوة".

وأشار مغرد إلى أن "التلفزيون العبري جايب البطل الشهيد وبياناته واحنا والمتحدث العسكري ولا حس ولا خبر الشهيد محمد صلاح صاحب اول هاتريك مصري في صفوف الصها ينة من خمسين سنة الله يرحمك يابني نحسبك عند الله شهيدا".

وقال آخر: "عرفنا اسم منفذ العملية من الإعلام العبري".

وانتشار اسم الجندي المصري لم يقتصر فقط على الشارع المصري والفلسطيني. فكتبت مغردة سعودية: "رحم الله الجندي المصري البطل وجعل سكناه جنات النعيم".

وقال آخر: "... الجندي محمد صلاح دمت فخرا لشعب العربي والاسلامي عامة".

وكتب آخر: "من السعودية كمسلمين وعرب نفتخر بهذا الجندي المصري الشجاع ونرجوا من الله ان يتقبله من الشهداء".

وأشار آخر إلى أهمية الجيش المصري قائلا: "لتعلموا أهمية قوة الجيش المصرى تخيلوا لو هذا جندي لبناني كان اسرائيل أعلنت الحرب على لبنان وشفنا مدفعية اسرائيل تدك جنوب لبنان وطيران اسرائيل فوق بيروت لكن لأن مصر جيشها قوي لا تجرؤ اسرائيل على الاقتراب خطوة واحده لذلك يحاولون إسقاط جيش مصر مرة بالارهاب ومرة بالفوضى".

هذا وكتب مغرد آخر من البحرين: "شرف للشعوب هذا الجندي رغم سنوات من اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيوني إلا أن الشعب المصري لازال يرفضهم ويكرههم، ولا تقوم الجهات الرسمية بإجبار أحد للتعاطي معهم أو قبولهم أو محاسبة أحد يعلن كرهه لهم".

واعتبر آخر: "ولا مسلم يقبل الصهاينة فهم خونة وغاصبين وقتلة أطفال فلسطين وما فعله الجندي المصري نتيجة طبيعية تصدر من الشعوب".

كما نشر حساب إماراتي تغريدة جاء فيها: "تحية لهدذا الجندي المصري البطل الذي تمكن من قتل وجرح وحدة عسكرية اسرائيلية باكملها بمفردة".

وكتب مغرد من المغرب: "العهود والمواثيق بينكم وبين عملائكم الحكام الخونة أما نحن الشعوب العربية داااااائما ننظر إليكم أنكم عدو واحب قتالكم حتى تخرجون من فلسطين ... من المغرب نبارك العملية الفدائية التي قام بها المجاهد البطل الجندي المصري".

وقال مغرد إيراني: "فعل الجندي الشجاع للشهيد المصري # محمد_صلاح ما لم يستطع الجهاد الإسلامي وحماس القيام به بإطلاق آلاف الصواريخ من سلاح قديم".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا