لقبته بـ"فخر العرب الحقيقي".. مواقع التواصل توجه سؤالا للسلطات المصرية

تصدر الجندي المصري محمد صلاح منفذ عملية الحدود يوم السبت الماضي، والتي تسببت في مقتل 3 جنود إسرائيليين، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بما قام به.

والجندي الذي يحمل نفس اسم لاعب كرة القدم محمد صلاح، والملقب بـ"فخر العرب"، أطلق عليه المغردون لقب "فخر العرب الحقيقي"، وانتشر هاشتاغ #جندي_مصري و#الشهيد_محمد_صلاح و#فخر_العرب_الحقيقي، بين المغردين في العالم العربي.

محمد صلاح ...

ومحمد صلاح ..



الإسم واحد والفرق كفرق النور من الظلام pic.twitter.com/zYKSHpfytn — احلام2 (@ahlaamm___2020) June 4, 2023

تتشابه الأسماء

وتختلف الأهداف



الفارق بين

البطولة الوهمية

و

البطولة الحقيقية#جندي_مصري#الشهيد_محمد_صلاحpic.twitter.com/Ef8ak6FINP — ربعاوي 2 (@_s_herif) June 5, 2023

وكتب مغرد: "اسمه محمد صلاح...وظيفته ليست اختطاف الكرة والتلاعب بدفاعات الفِرق، بل اختطاف الأرواح والتلاعب بدفاع الكيان".

وقد أعرب المغردون عن عتبهم ولومهم لعدم كشف السلطات الرسمية في مصر عن اسمه، واعتبر أحد المغردين أن هناك "تعمد واضح لعدم ذكر اسم الشهيد محمد صلاح أو تداول صورته... وجريمة العمد هذه مقصود بها تجهيله وعدم ترميزه، لئلا يصبح مثالا وقدوة".

تعمد واضح لعدم ذكر اسم #الشهيد_محمد_صلاح أو تداول صورته، حتى تعرف الناس على حسابه على فيس بوك، ووجدوا عليه هذه الصورة، وجريمة العمد هذه مقصود بها تجهيله وعدم ترميزه، لئلا يصبح مثالا وقدوة، لذا أدعو المسلمين كافة لصلاة الغائب على شهيد الأمة، وفخر العرب #الشهيد_البطل . pic.twitter.com/6iOmPprmcH — د. محمد الصغير (@drassagheer) June 5, 2023

وأشار مغرد إلى أن "التلفزيون العبري جايب البطل الشهيد وبياناته واحنا والمتحدث العسكري ولا حس ولا خبر الشهيد محمد صلاح صاحب اول هاتريك مصري في صفوف الصها ينة من خمسين سنة الله يرحمك يابني نحسبك عند الله شهيدا".

التلفزيون العبري جايب البطل الشهيد وبياناته واحنا والمتحدث العسكري ولا حس ولا خبر

الشهيد محمد صلاح صاحب اول هاتريك مصري في صفوف الصها ينة من خمسين سنة

الله يرحمك يابني نحسبك عند الله شهيدا#محمد_صلاح#فخر_العرب_الحقيقيpic.twitter.com/qrDMTnkSDm — Mohamed Mahfouz (@Mohamed15729272) June 4, 2023

وقال آخر: "عرفنا اسم منفذ العملية من الإعلام العبري".

عرفنا اسم منفذ العملية

من الإعلام العبري



ولا عزاء لإعلام السامسونج



أيام نكسة يونيو

التي توافق اليوم



كنا بنعرف الحقيقة من BBC

بعدين بقينا نعرف الحقيقة من الجزيرة



العسكر عندهم كراهية لأي شئ ينقل الحقيقة ويفضح كذبهم#جندي_مصري#الشهيد_محمد_صلاحpic.twitter.com/SYrcK9gOmB — ربعاوي 2 (@_s_herif) June 5, 2023

طالما النظام العميل شايفة إرهابى الشعب كله يحتفل بيه و يعمله احسن إحتفال لشهيدنا #جندي_مصري#فخر_العرب_الحقيقيpic.twitter.com/FOjwrPgu6A — الـشـهــ❣️ــيـد (@allahakpar76) June 5, 2023

#محمد_صلاح#جندي_مصري#فخر_العرب_الحقيقي

أكبر دليل أن ما يدير الدولة ومؤسساتها القـ....ـذرة من مخـ.ـابرات حـ.ـربية وأمـ..ـن وطني وخارجية وداخلية وقضاء ودفاع وإعلام هم👈 «المـ...ـوساد»👌 والنظام بمؤسساته وقيادته ماهو إلا دمية رخيصة يتحكمون فيها😞 pic.twitter.com/sKbUUst0QW — The King (@fha_mohamed) June 5, 2023

وانتشار اسم الجندي المصري لم يقتصر فقط على الشارع المصري والفلسطيني. فكتبت مغردة سعودية: "رحم الله الجندي المصري البطل وجعل سكناه جنات النعيم".

رحم الله الجندي المصري البطل وجعل سكناه جنات النعيم — ريم . السعودية العظمى 🇸🇦🤍💚 (@alshrqalawst21) June 3, 2023

وقال آخر: "... الجندي محمد صلاح دمت فخرا لشعب العربي والاسلامي عامة".

#السعودية_ومصر#الجندى_المصرى

((الكلاشنكوف الروسي نسخة الستينات اتوقع من القرن الماضى الي كان يحمله الجندى المصرى الي ذبح الجنود المحتلين على الحدود فعلن القتال عقيدة ثمّ سلاح و ليس سلاح متطور دون عقيدة قتال ))الجندي محمود صلاح دمت فخرا لشعب العربي والاسلامي عامة pic.twitter.com/XsbJ4LTkyR — فيصل بن مطلق البتال🐎 (@999FFF999) June 4, 2023

وكتب آخر: "من السعودية كمسلمين وعرب نفتخر بهذا الجندي المصري الشجاع ونرجوا من الله ان يتقبله من الشهداء".

من السعودية كمسلمين وعرب نفتخر بهذا الجندي المصري الشجاع ونرجوا من الله ان يتقبله من الشهداء.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا تكون قوى حرس الحدود قوة عسكريه كبيره مجهزة بالطيران والمعدات الأخرى — ابو مازن (@qw7488) June 3, 2023

وأشار آخر إلى أهمية الجيش المصري قائلا: "لتعلموا أهمية قوة الجيش المصرى تخيلوا لو هذا جندي لبناني كان اسرائيل أعلنت الحرب على لبنان وشفنا مدفعية اسرائيل تدك جنوب لبنان وطيران اسرائيل فوق بيروت لكن لأن مصر جيشها قوي لا تجرؤ اسرائيل على الاقتراب خطوة واحده لذلك يحاولون إسقاط جيش مصر مرة بالارهاب ومرة بالفوضى".

لتعلموا أهمية قوة الجيش المصرى

تخيلوا لو هذا جندي لبناني

كان اسرائيل أعلنت الحرب على لبنان

وشفنا مدفعية اسرائيل تدك جنوب لبنان

وطيران اسرائيل فوق بيروت



لكن لأن مصر جيشها قوي

لا تجرؤ اسرائيل على الاقتراب خطوة واحده



لذلك يحاولون إسقاط جيش مصر

مرة بالارهاب ومرة بالفوضى#جندي_مصريpic.twitter.com/eNnBYxeoTR — احمد الأنصاري 🇸🇦 (@ansariii9) June 4, 2023

هذا وكتب مغرد آخر من البحرين: "شرف للشعوب هذا الجندي رغم سنوات من اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيوني إلا أن الشعب المصري لازال يرفضهم ويكرههم، ولا تقوم الجهات الرسمية بإجبار أحد للتعاطي معهم أو قبولهم أو محاسبة أحد يعلن كرهه لهم".

شرف للشعوب هذا الجندي

رغم سنوات من اتفاقية السلام بين مصر والكيان الصهيوني الا أن الشعب المصري لازال يرفضهم ويكرههم، ولا تقوم الجهات الرسمية بإجبار أحد للتعاطي معهم أو قبولهم أو محاسبة أحد يعلن كرهه لهم#البحرين#فلسطين_قضية_الشرفاءpic.twitter.com/tUlT31LVfA — يوسف المقهوي (@Yousif_muqahwi) June 4, 2023

واعتبر آخر: "ولا مسلم يقبل الصهاينة فهم خونة وغاصبين وقتلة أطفال فلسطين وما فعله الجندي المصري نتيجة طبيعية تصدر من الشعوب".

ولا مسلم يقبل الصهاينة فهم خونة وغاصبين وقتلة أطفال #فلسطين وما فعله الجندي #المصري نتيجة طبيعية تصدر من الشعوب #مصر#البحرينpic.twitter.com/3dBNuHXgUS — Majeed Milad (@MajeedMilad) June 4, 2023

كما نشر حساب إماراتي تغريدة جاء فيها: "تحية لهدذا الجندي المصري البطل الذي تمكن من قتل وجرح وحدة عسكرية اسرائيلية باكملها بمفردة".

تحية لهدذا الجندي #المصري 🇪🇬🇪🇬البطل الذي تمكن من قتل وجرح وحدة عسكرية #اسرائيلية باكملها بمفردة..



إذا كنت تفتخر بهذي العملية البطولية وتحب هذا البطل اد له بالرحمه.. وضع له قلب ❤🇪🇬

٠٠٠#غزة#فلسطين#مصر#الامارات#التطبيع_خيانةpic.twitter.com/WtWxm36WS4 — اخبار الفوز (@alfouznews) June 3, 2023

وكتب مغرد من المغرب: "العهود والمواثيق بينكم وبين عملائكم الحكام الخونة أما نحن الشعوب العربية داااااائما ننظر إليكم أنكم عدو واحب قتالكم حتى تخرجون من فلسطين ... من المغرب نبارك العملية الفدائية التي قام بها المجاهد البطل الجندي المصري".

العهود والمواثيق بينكم وبين عملائكم الحكام الخونة أما نحن الشعوب العربية داااااائما ننظر إليكم أنكم عدو واحب قتالكم حتى تخرجون من فلسطين ... من المغرب نبارك العملية الفدائية التي قام بها المجاهد البطل الجندي المصري — mohamed bouldayan (@mohamedboulday2) June 4, 2023

جندي واحد.. بندقية واحدة..سكين واحد.. مصحف واحد ..

خطط ونفذ بسلاسة واتقان أرعبت من هم في الحرب شتى ويخافون الممات.. الإيمان بالقضية الفلسطينية متجذر في القلوب الصادقة رغم كل ما يُبين عكس ذلك.. ولنا نصر قريب على يد الأحرار أمثال #الجندي_المصري



#الجزائر — Blue_nabi (@Bluenabi2) June 4, 2023

وقال مغرد إيراني: "فعل الجندي الشجاع للشهيد المصري # محمد_صلاح ما لم يستطع الجهاد الإسلامي وحماس القيام به بإطلاق آلاف الصواريخ من سلاح قديم".

سرباز دلیر مرد مصری شهید #محمد_صلاح با یک قبضه اسلحه کلاش قدیمی کاری کرد که جهاد اسلامی و حماس با پرتاب هزاران راکت نتوانستند انجام بدهند. pic.twitter.com/dcKwEc1jA6 — حمیدرضا🇮🇷🚩 (@Hamid_N313) June 5, 2023

المصدر: RT